Ogromen bel balon opazili tudi nad Mariborom

Maribor, 21. 02. 2026 15.43 pred 1 uro 3 min branja 13

Avtor:
Ti.Š.
Balon nad Mariborom

"Ogromen bel balon nad Štajersko. Kaj je to?" so se nedavno spraševali uporabniki družbenih omrežjih, potem ko so na nebu nad severovzhodno Slovenijo videvali nenavadno zračno plovilo. Opazili so ga tudi nad sosednjo Hrvaško, pa Romunijo in Bolgarijo, kjer je nato izginil z radarja. Od kod je prišel in za kaj pravzaprav sploh gre?

"Ogromen beli balon v smeri Maribor – Lenart – Šentilj. Kaj bi to naj bilo?" se je pred dnevi na družbenem omrežju Facebook spraševal mariborski fotograf Marko Pigac. "Premer okoli 10 metrov, višina približno 5 kilometrov. Očitno gre za vremenski balon," je nadaljeval. Oglasil se je tudi naš fotograf Miro Majcen in 'popravil' višino. "Približno štiri kilometre," je zapisal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Velikansko zračno plovilo so opazili tudi na Hrvaškem. "Kaj leti nad Slavonijo?" so se spraševali naši južni sosedje. Nenavaden balon so v sredo okoli 14. ure povsem po naključju na nebu opazili člani Aerokluba Virovitica. "Nad Osijekom je letel med 16. in 16.30," je za spletni portal SiB.hr dejal predsednik virovitiškega aerokluba Dinko Kopas, ki ga je ujel v fotografski objektiv. S pomočjo spletnega sledilnika Flightradar24 je njegovo pot nato spremljal vse do Bolgarije.

"Najprej je letelo manjše letalo, nato smo zagledali balon in mu sledili," je povedal Kopas. Okoli 18. ure je bil nad Srbijo, naslednje jutro so ga opazili v Romuniji in nad Bolgarijo. Tam je balon nato izginil z radarja.

Prispel iz Nemčije

Kopasu je uspelo tudi ugotoviti, od kod je pravzaprav prišel. Vzletel je z območja v bližini nemškega mesta Münster. "To redko vidimo. Morda kdo podira kakšen rekord v poletih ali pa gre za kakšno prvenstvo, ne vem. Kar sem upsel videti je, da je preletel približno 1200 kilometrov," je dodal Kopas.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Hrvaški novinarji so se z vprašanji obrnili tudi na tamkajšnjo kontrolo zračnega prometa, kjer pa so jim dejali, da bodo preverili njegovo pot.

In če je bila usoda balona – kje je pristal in kdo sploh je bil v njem, sprva neznanka, pa so jim pozneje sporočili, da gre za balon, lažji od zraka, s posadko. Njegova registrska oznaka je OE-ZZM, balon je letel po vnaprej načrtovani poti. "Balon je 18. februarja poletel iz Nemčije, iz Gendorf Burgkirchna," je v imenu hrvaške kontrole zračnega prometa pojasnila Marina Halužan.

Naš fotograf Majcen pa je uspel izbrskati tudi Facebook profil ekipe. "Še ena posebna hitrostna pustolovščina se je pravkar začela," je ob vzletu zapisal eden od članov ekipe AUT 2 Austria 2 Gordon Bennett Gas Balloon Team.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Lokalni spletni portal Ptujinfo ob tem piše, da gre najverjetneje za trening polet pred 15. zimskim tekmovanjem plinskih balonov, ki bo potekalo od 27. do 18. februarja. Tekmovanje bo gostil Balloon Club na vzletišču v Burgkirchen an der Alz v Avstriji. Kot še navajajo, gre za tradicionalno zimsko tekmo plinskih balonov, na kateri ekipe preizkušajo vzdržljivost, navigacijo in sposobnost dolgotrajnega letenja. Let nad Slovenijo je bil tako del priprav na prihajajočo zimsko balonarsko preizkušnjo.

balon Maribor

KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Betuul
21. 02. 2026 17.54
Kaj je to! Konec fašeng a- kurentovanja?? Opozorilo iz Markovcev-spühlje ni
Odgovori
0 0
Šumsko voče
21. 02. 2026 17.54
Rusi so krivi.vam povem
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
21. 02. 2026 17.43
Rusi.
Odgovori
+2
2 0
Betuul
21. 02. 2026 17.51
AbrahamLinkoln pa tam doli cepeče ; namest da bi ta balon sestrelu!
Odgovori
0 0
jugatneme
21. 02. 2026 17.30
Kdo ve kaj je, provokacija, vohunjenje ali tihotapljenje??? Če nobeden ni prijavil ali oznanil neko akcijo potem samo kokaj dol z njim....
Odgovori
+2
2 0
Žmavc
21. 02. 2026 17.26
Aštarkomanda!
Odgovori
+2
2 0
96bimBo
21. 02. 2026 17.14
Morali bi ga sestreliti.
Odgovori
+6
6 0
Betuul
21. 02. 2026 17.31
Ja s kom ! Da bi do njega poslal eno par ”bit konjev
Odgovori
+2
2 0
Betuul
21. 02. 2026 17.14
Balon si je Zgleda ogledal iz vrha dol slo; za “zemljo krast”?? Pride enopar takih balonov pa slo dvigne;in gremo mi
Odgovori
+3
3 0
mbedrac
21. 02. 2026 17.11
Premer okoli 10 metrov. Velikansko zračno plovilo? Na čem so dandanes novinarji?
Odgovori
+2
2 0
rokololo
21. 02. 2026 16.58
A spet dol sipavajo kovid?
Odgovori
+2
4 2
bibaleze
