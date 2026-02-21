Ogromen bel balon opazili tudi nad Mariborom

"Ogromen beli balon v smeri Maribor – Lenart – Šentilj. Kaj bi to naj bilo?" se je pred dnevi na družbenem omrežju Facebook spraševal mariborski fotograf Marko Pigac. "Premer okoli 10 metrov, višina približno 5 kilometrov. Očitno gre za vremenski balon," je nadaljeval. Oglasil se je tudi naš fotograf Miro Majcen in 'popravil' višino. "Približno štiri kilometre," je zapisal.

Velikansko zračno plovilo so opazili tudi na Hrvaškem. "Kaj leti nad Slavonijo?" so se spraševali naši južni sosedje. Nenavaden balon so v sredo okoli 14. ure povsem po naključju na nebu opazili člani Aerokluba Virovitica. "Nad Osijekom je letel med 16. in 16.30," je za spletni portal SiB.hr dejal predsednik virovitiškega aerokluba Dinko Kopas, ki ga je ujel v fotografski objektiv. S pomočjo spletnega sledilnika Flightradar24 je njegovo pot nato spremljal vse do Bolgarije. "Najprej je letelo manjše letalo, nato smo zagledali balon in mu sledili," je povedal Kopas. Okoli 18. ure je bil nad Srbijo, naslednje jutro so ga opazili v Romuniji in nad Bolgarijo. Tam je balon nato izginil z radarja.

Prispel iz Nemčije

Kopasu je uspelo tudi ugotoviti, od kod je pravzaprav prišel. Vzletel je z območja v bližini nemškega mesta Münster. "To redko vidimo. Morda kdo podira kakšen rekord v poletih ali pa gre za kakšno prvenstvo, ne vem. Kar sem upsel videti je, da je preletel približno 1200 kilometrov," je dodal Kopas.

Hrvaški novinarji so se z vprašanji obrnili tudi na tamkajšnjo kontrolo zračnega prometa, kjer pa so jim dejali, da bodo preverili njegovo pot. In če je bila usoda balona – kje je pristal in kdo sploh je bil v njem, sprva neznanka, pa so jim pozneje sporočili, da gre za balon, lažji od zraka, s posadko. Njegova registrska oznaka je OE-ZZM, balon je letel po vnaprej načrtovani poti. "Balon je 18. februarja poletel iz Nemčije, iz Gendorf Burgkirchna," je v imenu hrvaške kontrole zračnega prometa pojasnila Marina Halužan. Naš fotograf Majcen pa je uspel izbrskati tudi Facebook profil ekipe. "Še ena posebna hitrostna pustolovščina se je pravkar začela," je ob vzletu zapisal eden od članov ekipe AUT 2 Austria 2 Gordon Bennett Gas Balloon Team.

