Okoljska aktivista prilepila roki na okvir Van Goghove slike v Londonu

Aktivista iz okoljske skupine Just Stop Oil v Veliki Britaniji sta na okvir slike Cvetoče breskve nizozemskega umetnika Vincenta van Gogha, ki je razstavljena v londonski umetniški galeriji, prilepila roki. "Na to čudovito sliko sva prilepljena, ker se bojiva naše prihodnosti," je ob dejanju pojasnil eden iz dvojice protestnikov.

Olje na platnu, naslikano leta 1889, je del zbirke Vincenta van Gogha v galeriji Courtauld v Somerset House v britanski prestolnici. Vse se je zgodilo dan po tem, ko so pet članov skupine, ki želi ustaviti vse nove britanske projekte na področju fosilnih goriv, aretirali zaradi podobnega protesta v umetnostnem muzeju v Glasgowu. "Tega nočemo početi," je obiskovalcem v londonski galeriji povedal Louis McKechnie, eden iz dvojice protestnikov, ki je trdila, da se je pritrdila na Van Goghovo delo, kot je razvidno iz videoposnetkov, ki jih je delila organizacija Just Stop Oil. "Na to čudovito sliko sva prilepljena, ker se bojiva naše prihodnosti," je dodal 21-letnik in poudaril, da pričakujeta, da ju bodo aretirali. "Če bi obstajal kakšen drugačen način, da bi dosegli spremembe, ki jih potrebujemo, bi to storili – poskusili smo že vse ostalo," je še povedal.

icon-expand Okoljska aktivista med nenavadnim protestom FOTO: Youtube

V galeriji Courtauld so potrdili, da se je incident zgodil sredi četrtkovega popoldneva, zaradi česar je bila galerija, v kateri visi slika, do konca dneva zaprta. Dodali pa so tudi, da bo po pričakovanjih danes spet odprta za javnost. Nekdanji študent strojništva McKechnie, ki so ga že 20-krat aretirali in je šest tednov preživel v zaporu, hitro postaja eden najbolj prepoznavnih obrazov med britanskimi podnebnimi aktivisti. Marca je tvegal jezo nogometnih navijačev, ko se je sredi tekme med Newcastlom in Evertonom privezal na vratnico. V začetku tega meseca je za AFP povedal, da je zaradi svojih dejanj pripravljen postati "javni sovražnik številka ena".