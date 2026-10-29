Ste se tudi vi ob pogledu na zares dolge nohte kdaj vprašali, kako z njimi sploh kaj narediš? Na tem tekmovanju je odgovor preprost: ni pomembno. Nailympia je namreč nekakšna olimpijada za najboljše mojstre oblikovanja nohtov z vsega sveta, kjer bolj kot uporabnost štejejo natančnost, izvirnost in predvsem domišljija. In te letos res ni manjkalo. Kako daleč so torej šli tekmovalci in kaj morajo ustvariti, da prepričajo sodnike?