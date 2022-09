'Omaka te prekrije, smrdi, dobiš jo v oči, zato samo zagrabiš'

Britanci, prvaki v izmišljanju novih in novih bizarnih športov, so tokrat uživali v gledanju svojih sorojakov, ki so se pomerili v rokoborbi. A ne običajni. Da bi zadostili kriterijem bizarnosti, so se rokoborci in rokoborke pomerili v ringu, ki so ga pred tem dodobra zalili z približno 2500 litri omake. Na spolzkem terenu, kjer so zbirali denar za dobrodelne namene, pa so morali sodnike prepričati tudi z všečnimi opravami.