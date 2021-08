OnlyFans jeseni s spremembo, prepovedali bodo pornografske vsebine

Kot poroča Variety , so se pri omrežju OnlyFans , ki je za uporabnike plačljivo in kjer vsi, željni zabave, dobijo skoraj vse, kar jim srce poželi, odločili, da bodo ponudbo vsebin omejili. Sicer lahko na platformi prodajate svoje fotografije, videoposnetke, zvočne posnetke šepetanja, petja, vzdihovanja, česarkoli pač že ... Je pa OnlyFans najbolj priljubljen prav zaradi pornografskih vsebin. Dekletu ali moškemu, ki vam je všeč, plačate, da bi prišli do vsebin, ki jih objavlja izbrana ali izbrani.

A ponudnike pornografskih vsebin čakajo novi časi. Že oktobra se obetajo spremembe, saj pristojni pravijo, da bodo te vsebine od 1. oktobra 2021 prepovedane. " OnlyFans bo prepovedal vsebino, ki vsebuje eksplicitna spolna dejanja, tj. pornografsko vsebino. Da bi zagotovili dolgoročnost platforme in da bi še naprej lahko gostili skupnost ustvarjalcev in njihovih oboževalcev, moramo jasneje začrtati svoje smernice," je v uradni izjavi za Variety povedal njihov medijski predstavnik.

"Več podrobnosti o novih pogojih bomo delili v naslednjih dneh. Poskrbeli bomo, da bomo svoje uporabnike jasno obveščali, kdaj se bo sprememba zgodila in kaj pomeni. OnlyFans si še naprej prizadeva, da bi ohranil najvišji nivo zasebnosti in varnosti med družbenimi omrežji. Vsi ustvarjalci vsebin so, preden na OnlyFans naložijo kakršno koli vsebino, preverjeni in se morajo naprej registrirati skozi sistem, za katerega skrbijo naši moderatorji."

Je pa prepričanje, da je OnlyFans rezerviran le za spolno vsebino, napačno. Na platformi lahko najdemo tudi kuharske recepte, fitnes nasvete, nutricioniste, ki priporočajo, kako najbolj optimalno do zdravega načina prehranjevanja, veliko je tudi komedije, glasbe in kratkih filmov.

Družbeno omrežje je postalo širše znano predvsem prek nekdanje Disneyjeve zvezdnice Belle Thorne, kasneje tudi zaradi zvezdnic, kot so Blac Chyna, Rubi Rose, raperja Tyge in drugih.

Julija 2021 je bilo na OnlyFansu prijavljenih 114 tisoč profilov, poroča Variety.