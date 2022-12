Opazovalci navdušeni: nebo okrasili oblaki, ki izgledajo kot oceanski val

Opazovalci oblakov v ameriški zvezni državi Wyoming so posneli redke fotografije oblakov, ki so se čez obzorje razbijali kot oceanski val. "To je bilo nekaj posebnega in takoj sem vedela, da moram oblake fotografirati," je povedala domačinka Rachel Gordon.

Valoviti oblaki so nebo prekrili v torek nad grebenom gorovja Bighorn. Tovrstne formacije oblakov so znane kot formacije Kelvina-Helmholtza in nastanejo takrat, ko se hitrejši tok zraka premika nad dvigajočim se zrakom spodaj. "Del lepote oblakov Kelvin-Helmholtz je v tem, da resnično kažejo fluidnost atmosfere. Kako se podobno kot valovi v oceanu atmosfera premika in odziva na okolje okoli sebe. Zrak se dejansko dviga in prevrača nase," je dejal vremenski analitik Matt Taylor. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Domačinka Rachel Gordon pa je za BBC povedala, da je fotografije posnela z zadnjih vrat hiše svojih staršev, nato pa je posnetke delila še po družbenih omrežjih. "To je bil trenutek, ki ti vzbuja strahospoštovanje," je o opazovanju edinstvenih oblakov povedala domačinka. "Vesela sem, da lahko (zaradi fotografij) zdaj še drugi uživajo v tej izkušnji," je dodala. Tvorba oblakov je dobila ime po znanstvenikih Lordu Kelvinu in Hermannu von Helmholtzu, ki sta pojav preučevala. Nekateri domnevajo, da so bile te formacije navdih za Van Goghovo sliko Zvezdna noč.