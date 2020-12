Kako poteka dostava daril otrokom v odročne vasi Aljaske?

Kako pridejo božična darila do otrok v najbolj odročnih vaseh Aljaske? Dobri mož ima pogosto težave, kako dostaviti darila v oddaljene, težko dostopne kraje. To je velik zalogaj, zlasti v času pandemije. Takrat na pomoč priskoči ameriška nacionalna garda s helikopterji in druge organizacije, a letos se tudi oni soočajo z obilico težav. Pa bo Operacija Božiček tokrat vendarle znova uspela?

