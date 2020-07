Operne predstave v Bolgariji preselili na jezero Pančarevo

Umetnost je v Bolgariji odslej odporna na pandemijo. Gledališke, baletne, operne predstave so se preselile na gladino jezera Pančarevo. Plavajoči in vrteči se oder pred spektakularno naravno kuliso ponuja pravo pašo za oči, toda obiskovalci ne smejo pozabiti na zaščitne ukrepe. Stoli so postavljeni na predpisani razdalji, kar pa bojda niti najmanj ne pokvari doživetja. Gledalcem smo omogočili, da se osvobodijo strahov, ki so jih prežemali, odkar je izbruhnil koronavirus, pravi idejni oče projekta.