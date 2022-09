Ameriški policisti enega izmed kalifornijskih okrožij so vneto iskali človeka, ki jih je klical na pomoč. A še preden so uspeli vzpostaviti kontakt je klicatelj prekinil. Ko so po številnih preverjanjih ugotovili, da je klic prišel iz živalskega vrta, so se odpravili tja in na presenečenje vseh ugotovili, da je na telefonski ekran pritiskala Rout, kapucinska opica.