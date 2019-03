Opravičilo veganske vlogerke, ker so jo zasačili, da je jedla ribo

Rawana je zato v opravičilo posnela 33-minutni posnetek, v katerem je razložila, da je "bila nujnost, da je spet začela v svojo prehrano uvajati jajca in ribe, potem ko je šest let jedla strogo samo surovo zelenjavo in sadje". Tako naj bi ji svetovali njeni zdravniki, saj je bila že dve leti brez menstruacije, njeno telo pa je v podobnem stanju kot pred menopavzo.

"Ne vem, če bo kdaj pravi čas, da naredim ta posnetek. Nisem se počutila pripravljena, da to posnamem. Naredila sem napako," se je 28-letna veganska vlogerka Yovana Mendoza Ayres , poznana kot Rawvana , opravičila svojim privržencem, ki so jo zalotili, da je v posnetku neke druge vlogerke jedla ribo. Njena dieta naj bi bila sicer strogo surovo veganska.

"Zelo, zelo mi je žal, da ste dobili to novico, kot ste jo. Vem, da mi večina od vas zaupa, me posluša in se vam zdaj zdi, da sem vas zavajala in vam lagala. Imate vso pravico. Zato vas prosim za odpuščanje, človek sem," je povedala v posnetku na YouTubu, kjer ima več kot dva milijona naročnikov.

Priznala je, da bo šla spet nazaj na surovo vegansko dieto takoj, ko ji bo zdravje to dopuščalo. Njeni sledilci in privženci so sicer ogorčeni in jo kritizirajo, da jih je zavajala, hkrati pa ji očitajo, da se zdaj s posnetki brani, ker je pač bila prisiljena v to, da širi lažne novice, laži in da je moralo izprijena. Kakor koli, njeno opravičilo si je v slabem tednu ogledalo več kot 420 tisoč ljudi ...