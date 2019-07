Organizirala razvrat za fantov rojstni dan in iz tega naredila dober posel

Zato je pustila svojo redno zaposlitev in tudi fanta ter začela s svojim poslom, saj zdaj organizira svingerske zabave, ki so nekakšni "erotični dogodki" in pravi, da se počuti bolj zadovoljno in izpopolnjeno kot kdaj koli prej.

Zdaj pravi, da organizira tudi mednarodna srečanja, kjer srečuje"prijatelje za vse življenje", zavrača pa namigovanja, da bi to bilo "umazano in perverzno", kot ji očitajo nekateri. Za zmenke in mreženje namreč vodi spletno stranClique Lifestyle,ki jo brani, da ni kičasta ali da bi šlo samo za seks. Dogodke prireja na prestižnih lokacijah, za ljudi s podobnimi razmišljanji, ki se radi družijo in svobodno izražajo svojo seksualnost.

Sarah se opisuje kot "divja, ekscentrična in polna spolne energije", hkrati pa je navdušena, da je končno našla to, kar je njeno pravo bistvo. "Bolj kot to počnem, bolj me žene, da s tem nadaljujem. Sem perfekcionistka, s spolnimi odkloni, kar ne pomeni, da se zapletam z vsakim, ki pride mimo. A rada se lepo oblečem, igram vloge, kar me precej vznemirja," je še povedala.