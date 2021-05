Na avstralski šoli odkrili orjaškega molja

Velikanskega molja je v ponedeljek na avstralski državni šoli Mt Cotton odkril delavec, ki je delal na bližnjem gradbišču. Šola je za razliko od mnogih drugih ob odkritju te orjaške žuželke izrazila iskreno navdušenje nad dejstvom, da si je molj za svoje domovanje izbral prav njihovo zgradbo. Na družbenem omrežju so zapisali, da je to neverjetno odkritje.

Ravnatelj Meagan Steward je dejal, da je velikost molja primerljiva z dvema združenima pestema. Žuželko, ki ima zaradi svoje velikosti in teže težave z letenjem, so sicer zdaj že izpustili v bližnji gozd, poroča The Independent. Pred tem pa so seveda posneli tudi nekaj fotografij, ki so jih delili na svojem profilu."Všeč mi je, vendar pa ne bom nikoli več pustil odprtega okna,"je nekdo komentiral pod objavo.