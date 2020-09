Orka, ki je mrtvega mladička 17 dni nosila na hrbtu, ponovno skotila

Neprofitni center za raziskovanje kitov je v soboto v vodah blizu meje med ameriško zvezno državo Washington in kanadsko provinco Britanska Kolumbija opazil mladička orke, ki so ga poimenovali J-57. Ocenjujejo, da se je mladiček, ki "plava tesno ob svoji materi" rodil v petek, poroča The Guardian.

"Petega septembra smo preverili poročilo enega od opazovalcev kitov, da je opazil zelo majhnega mladiča,"so sporočili iz centra za raziskovanje kitov. "Tahlequah je bila ločena od ostalih kitov, potem pa sta z mladičkom prestopila mejo v Kanado. Po nekaj minutah smo tako morali zaključiti srečanje in ji zaželeli varno pot."

Strokovnjaki niso enotni: gre res za žalovanje?

Tahlequah je zaslovela leta 2018, po tem, ko je 17 dni nosila svojega mrtvorojenega mladička po morju Salish, tik ob Washingtonu in Britanski Kolumbiji, kjer sicer živijo trije rodovi ork. Njeno vedenje je bilo v medijih prikazano kot dokaz žalovanja pri živalskih vrstah, njena zgodba pa je na javnosti pustila velik vtis.

To nikakor ni prvič, da orka žaluje za mrtvim mladičem, vseeno pa strokovnjaki menijo, da je po dolžini prenašanja mrtvega mladiča postavila rekord. Žalovala je namreč dolgih 17 dni, v tem času pa je skupaj z mrtvim mladičem preplavala okoli 1600 kilometrov.

Strokovnjaki sicer še niso enotni glede vprašanja ali orke, ki pogosto naokoli prenašajo mrtve sorodnike, dejansko žalujejo ali le ne prepoznajo dejstva, da so mrtvi. V letu 2016 so predstavili ugotovitve, da se kiti in delfini pogosto skupinsko zberejo ob truplu mrtvega pripadnika skupine. Spremljali so 14 takšnih dogodkov, prva ocena pa je, da najbrž dejansko gre za žalovanje.