Osel, pes in Francozinja sredi Ljubljane

V Ljubljano so prišli prav posebni gostje. Ko je v sredo ura odbila poldne, je Prešernov trg obstal - nanj je pristopicala nadvse nevsakdanja skupina popotnikov in požela nemalo začudenih pogledov. Francozinja je v tednu mobilnosti v slovensko prestolnico prišla - s psom, oslom in nekaj oprtniki, poveznjenimi čezenj. Nekdanja izdelovalka ur je s svojima kameradoma na poti že 377. dan, v Sloveniji je že en mesec. Cindy spi v šotoru, odpravi se, kamor jo ponesejo noge, navadno po priporočilu gostoljubnih ljudi, vselej pa na zasebnih posestih, pri ljudeh, ki jo z živalcama radi sprejmejo.