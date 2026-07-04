Osem dni plesa, energije in presežkov na državnem prvenstvu v Medvodah

Osem tekmovalnih dni je prineslo izjemno energijo, polne tribune, številne čustvene trenutke, vrhunske koreografije, močno konkurenco in nove državne prvake v disciplinah, ki segajo od show dancea, jazza, moderna, stepa, baleta in performing arts improvisationa do street dance showa, disco dancea, electric boogieja, orientalskih plesov, hip hopa, break dancea in hip hop battlov.

Državno prvenstvo Plesne zveze Slovenije v modernih tekmovalnih plesih je združilo skoraj 3.000 plesalcev iz vse Slovenije. FOTO: Arhiv organizatorja

Na odru so se predstavili najmlajši plesalci, ki šele vstopajo v tekmovalni svet, pa tudi izkušeni mladinci in člani, ki že vrsto let krojijo vrh slovenskega in mednarodnega plesa. Vsak nastop je bil zgodba zase – rezultat mesecev treningov, discipline, ekipnega dela, ustvarjalnosti, poguma in predanosti. Državno prvenstvo je za mnoge pomenilo vrhunec sezone, za druge pomembno potrditev napredka, za najboljše pa tudi odskočno desko za reprezentančne nastope in mednarodna tekmovanja.

Državni prvaki prihajajo iz vse Slovenije

Tekmovanje je pokazalo izjemno širino slovenskih plesnih klubov in društev. Na najvišje stopničke so se povzpeli predstavniki klubov iz Ljubljane, Maribora, Celja, Medvod, Tržiča, Radomelj, Ajdovščine, Nove Gorice, Murske Sobote, Ljutomera, Portoroža, Šentjurja, Kamnika, Novega mesta, Krškega, Izole, Cerknice, Velenja, Kranja in številnih drugih krajev. Prav ta razpršenost uspehov po vsej državi dokazuje, da ples v Sloveniji ni vezan le na največja središča, temveč raste iz lokalnih okolij, predanih trenerjev, močnih klubskih skupnosti in generacij mladih, ki v ples vlagajo izjemno veliko energije. Poseben pečat prvenstvu so dali presežki v množičnosti in kakovosti. V nekaterih kategorijah je konkurenca štela več deset tekmovalcev ali parov, kar je od plesalcev zahtevalo ne le tehnično dovršenost, temveč tudi odrsko prezenco, samozavest in sposobnost, da v nekaj minutah prepričajo sodnike in občinstvo. Hip hop, street dance show in break dance so prinesli eksplozivno energijo in urbano moč, show dance, jazz in modern so navdušili z izraznostjo, koreografskimi zgodbami in čustveno globino, disco dance in electric boogie z ritmom in natančnostjo, orientalske discipline pa z estetiko, tradicijo in izrazno razkošnostjo.

Letošnje državno prvenstvo je bilo veliko več kot le boj za naslove državnih prvakov-bilo je praznik gibanja, talenta, vztrajnosti in slovenske plesne prihodnosti. FOTO: Arhiv organizatorja

Po številu osvojenih naslovov državnih prvakov najbolj izstopal Plesni klub Bolero iz Ljubljane, ki je v različnih disciplinah in starostnih kategorijah osvojil največ zmag. Med najuspešnejšimi klubi prvenstva so bili tudi Športni klub PRO DC Nova Gorica, ki je posebej blestel v orientalskih disciplinah, Plesni klub Vibe Maribor, Plesni klub Kattan Celje & Zasavje ter Plesni klub Forma Ljubljana, Plesni klub BIT Medvode in Plesni klub Miki Radomlje. Razpršenost zmag med klubi iz različnih slovenskih krajev potrjuje izjemno širino slovenskega plesnega prostora in dokazuje, da se vrhunsko plesno delo razvija po vsej državi.

Državno prvenstvo kot praznik gibanja, talenta in vztrajnosti