Osupljiva igra narave: zaledenelo 'ribje oko'

Ledena formacija, ki se je izoblikovala na večji skali, močno spominja na ribje oko. Fotografijo je posnel Leigh Pugh na območju Derbyshire Peaka, naravnega parka v okrožju Derbyshire v vzhodnem Midlandsu v Angliji, ko je čakal, da bi v svoj fotografski objektiv ujel še en čaroben posnetek sončnega vzhoda.

Kot je 51-letnik dejal za lokalni medij, se je prejšnji teden podal na pohod in lov za sončnim vzhodom, ko je nenadoma opazil, da ga nekdo oziroma nekaj opazuje. Zagledal je 'oko' in naredil nekaj posnetkov, nato pa jih objavil na družbenem omrežju. Takoj se je razvila razprava, ali gre za ribje, žabje ali zmajsko oko, vsi pa so si bili edini, da je luža, ki je zamrznila v skali in tako močno spominja na oko, čudovita igra narave.

Sam zase pravi, da je imel srečo, da je bil na pravem mestu ob pravem času. Sončnega vzhoda v objektiv zaradi oblakov ni ujel, a posnetek zamrznjene luže je bil veliko boljši ulov.