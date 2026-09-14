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Osvežitev doma in praktični triki za red

Ljubljana, 14. 09. 2026 11.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
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Se vam zdi, da vas lastne štiri stene obremenjujejo namesto sproščajo? Niste edini. V današnjem hitrem tempu se v stanovanjih hitro nakopičijo stvari, ki tam nimate kaj iskati. Stara pošta na pultu, oblačila na stolu in igrače, na katere stopite ravno takrat, ko si najbolj želite miru. Razmetan prostor nezavedno dviguje raven stresa. A dobra novica je, da za popolno osvežitev doma ni treba zapraviti celotne plače ali klicati obrtnikov za draga dela.

Pametno shranjevanje in reorganizacija

Bistvo urejenega stanovanja tiči v tem, da ima vsak predmet svoj jasen kotiček. Ko stvari niso na očeh, celoten prostor takoj deluje večji, svetlejši in bolj čist. Namesto nakupa dragih omar izkoristite manj znane trike za shranjevanje.

Pletene košare pod klopjo na hodniku ali platnene škatle na najvišjih policah delajo prave čudeže. Vse drobne predmete, od kablov in polnilcev do sezonskih dodatkov, preprosto pospravite v estetske zabojnike. Tako se znebite vizualnega hrupa, ne da bi pri tem izgubili hiter dostop do stvari, ki jih resnično potrebujete vsak dan. Prostor bo v trenutku deloval bolj odprt in zračen.

Poleg tega ne pozabite na neizkoriščene kotičke pod posteljo ali v kotih omar. Ploščati plastični zabojniki na kolesih so idealni za shranjevanje izvensezonskih oblačil ali dodatne posteljnine. Ko te stvari enkrat umaknete iz vsakodnevnega vidnega polja, celotno stanovanje takoj pridobi na lahkotnosti.

Osvežitev prostora in tekstil

Ko odstranite nered, nastopi čas za prijetnejše spremembe. Notranji oblikovalci pogosto poudarjajo, da vzdušje v sobi ustvarjajo podrobnosti. Menjava tekstila je najhitrejši in najcenejši način za popolno preobrazbo dnevne sobe ali spalnice.

Nove prevleke za blazine v živahnejših odtenkih, mehka odeja na naslonjaču ali opazna preproga pod mizico v trenutku spremenijo celotno sliko. Če k temu dodate še nekaj svetil s toplo svetlobo ter dišeče sveče, boste ustvarili prijetno ambientno osvetlitev, ki vas bo zvečer takoj pomirila.

Če vas mika ugodna osvežitev prostorov z izvirnimi dodatki, trgovina Action ponuja bogato izbiro praktičnih organizatorjev, tekstila in dekoracije za vsak okus. Z majhnimi nakupi lahko brez velikega finančnega zalogaja ustvarite prostor, v katerega se boste z veseljem vračali.

Stenske galerije in rastline

Prazne stene in puste površine pogosto delujejo sterilno, kot kakšna hladna pisarna. Stanovanje postane pravi dom šele v trenutku, ko mu vtisnete nekaj lastne osebnosti in topline.

Ena najboljših rešitev za popestritev praznega zidu je stenska galerija. Kombinirajte okvirje različnih velikosti ter vanje vstavite najljubše družinske fotografije, otroške risbice ali preproste umetniške tiske. Ne pozabite niti na sobne rastline. Nekaj zelenih lončnic na okenski polici ali viseči rastlini na knjižni polici ne osvežijo le zraka, ampak v prostor vnesejo naravno energijo in svežino.

Zelene rastline imajo tudi dokazan pomirjujoč učinek na naše razpoloženje. Izberite nezahtevne vrste, kot so potos, samostanska palma ali taščin jezik, ki ne zahtevajo veliko nege, a vseeno v trenutku poživijo puste kotičke. Tako bo vaš dom naravno zaživel v povsem novi podobi.

Večerna rutina za red

Največja napaka, ki jo delamo, je odlašanje. Če čiščenje odlagate cel teden, vas v soboto pričaka večurno naporno delo, ki vam uniči vikend. Rešitev je preprosta mikronavada.

Vzemite si točno deset minut vsak večer pred spanjem. V tem času pospravite skodelice v pomivalni stroj, poravnajte blazine na kavču in vrnite razmetane malenkosti na njihove določene police. Ko ta kratek opravilo postane del vaše večerne rutine, boste ugotovili, da vaš dom ostaja urejen povsem brez napora.

Tako boste vikende končno lahko preživljali za oddih, naravo ali druženje z družino namesto z brisalko v roki. Majhni koraki vsak dan prinesejo največje spremembe.

Naročnik oglasne vsebine je NOWAKOWSKI BARTOSZ ADRIAN

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