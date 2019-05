Otok, na katerem turistom v primeru dežja povrnejo stroške prenočitve

Tamkajšnji turistični ponudniki so se namreč dokopali do ideje, da gostom v mesecu maju v primeru slabega vremena povrnejo stroške prenočitve v hotelu.

Po informacijah uradne spletne strani tretjega največjega italijanskega otoka so turisti do brezplačne nočitve upravičeni "na dneve, ko dežuje več kot dve uri med deseto uro dopoldne in osmo uro zvečer".

V primeru, da želijo hotelski gostje uveljavljati "zastonjsko nočitev", pa morajo bivati v enem od hotelov oz. lokalnih penzionov, ki so se odločili sodelovati v programu, poimenovanem "Elba brez dežja (angl. Elba No Rain)".

"Po podatkih organizatorjev potovanj lahko vremenske napovedi o deževnem vikendu vodijo do več kot 20-odstotnega padca obiska in števila rezervacij," je povedal Claudio Della Lucia, turistični organizator na otoku in dodal, da gre za pilotni projekt, ki je zaživel letošnjega maja, razmišljajo pa tudi o tem, da bi ga glede na množičen odziv sodelujočih zagnali tudi v jesenskih mesecih.