Otoški preprodajalci drog ob kraljičini smrti ponujajo posebne popuste

Eden od preprodajalcev je navdušeno sporočil, da bo gram vrhunskega bolivijskega kokaina tako v času slovesa od kraljice Elizabete II . dostopen po ceni 96 funtov (109,6 evra), številka se namreč sklada z njeno starostjo v času smrti. Razpečevalci tako na svoj način obeležujejo slovo kraljice, s sporočili so namreč zasuli svoje stranke, posebni popusti pa so vezani na kokain, marihuano in ketamin.

Spet drug podjetni diler se je akcije lotil s pomočjo aplikacije WhatsApp . Ob gifu, ki prikazuje Elizabeto med kraljevim pozdravom, je zapisal: "Če se počutite vznemirjeni ali ste slabe volje zaradi novic o kraljičini smrti ... Potem ne odlašajte in me kontaktirajte, na voljo bom do enih zjutraj." Do otoških medijev je prišla novica o posebnih cenah, ki spominjajo na kraljičina leta, vendar stranke z višino popusta naj ne bi bile preveč zadovoljne: "To je zelo slaba ponudba. Gram kokaina ponavadi stane 100 funtov, kar je približno 114 evrov (4 funte več, kot znaša popust, op. a.)."

Preprodajalci so ob javnih ponudbah svojim strankam dali vedeti, da so močno užaloščeni ob smrti angleške kraljice, vendar si želijo kljub vsemu hitro obrisati solze in se z dobrimi poslovnimi ponudbami otresti grenkega priokusa ob žalostnem dogodku. Avtorja sporočila, ki prodaja vse, od LSD-ja, Xanaxa, psihoaktivnih gob do kokaina, je v sporočilu malenkost zaneslo, kraljico je označil za "najboljšega vladarja v zgodovini, ki so ga imeli radi vsi in ga spoštovali," po kupu lepih besed in izrazu otožnosti, ki ga preveva, pa je hitro dodal: "Ob tem času, ko žaluje celotna nacija, sam še vedno poslujem s polno močjo." Njegova stalna stranka je bila nad njegovo izvirnostjo navdušena: "Name je naredil vtis s tem, da je šel tako daleč, da se je celo poslužil lažnega žalovanja ... s svojo kreativnostjo me je prepričal, da bom ostal njegova stranka."

Žalosten dogodek pa ni prvi, v katerem so preprodajalci videli svojo marketinško priložnost. Kraljica je v času jubileja ob 70. obletnici vladanja podjetnim dilerjem ponudila enkratno iztočnico za pospešeno prodajo drog: "V naslednjih štirih dneh zabave s kraljico so na voljo jubilejni popusti, če bi se želeli zadeti in leteti više kot njena visokost." Podobnih ponudb pa so se v februarju lotili tudi preprodajalci izven območja Združenega kraljestva. V New Yorku so bile tako na voljo tudi vrečice kanabisa s kraljičino podobo.

Razpečevalci pogosto prežijo na večje dogodke, ki odmevajo v svetovnem merilu. Ob lanskem nogometnem spektaklu Euro 2020 so tako nudili "nore popuste" vsem nogometnim zanesenjakom. "Preprodajalci globalne dogodke pridoma izkoriščajo za promocijo produktov, ki jih imajo v ponudbi, le-te pa oglašujejo kar neposredno s pomočjo telefonov," je pojasnil Paul North, vodja organizacije Volteface, ki se posveča osveščanju o nedovoljenih substancah in dodal: "Kraljičino smrt so izkoristili za to, da bi ustvarili občutek, da so poslovneži, ki stojijo za zakonitim poslom, in s tem znormalizirali nakup droge, saj je tematika kraljičine smrti blizu vsem in o tem trenutno poročajo vsi mediji."