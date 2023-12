Otroci leta 2023: Slovenija in svet sta se razveselila hčerke Luke Dončića

Iztekajoče se leto 2023 je ponovno postreglo s številnim malimi obrazki, ki so se rodili tako našim kot tudi tujim zvezdnikom. Pri nas, pa tudi čez lužo je zagotovo najbolj odmeval prihod Gabriele, ki se je rodila našemu košarkarskemu asu Luki Dončiću. Kdo od svetovnih zvezdnikov se je letos še razveselil podmladka?

Leto 2023 je poskrbelo za dobro mero podmladka tako na domači kot tudi tuji sceni. Nekateri zvezdniki so starši postali prvič, spet drugi so v svoji družini pozdravili novega člana, ki se je pridružil starejšim bratcem ali sestricam. Slovenija se je razveselila hčerke Luke Dončića Takoj prvi mesec leta je očka prvič postal slovenski raper Challe Salle. Z zaročenko Yvonne Srdoč sta se razveselila sina, ki sta ga poimenovala Alex. Februarja sta otroka dobila tudi Sentya in Matej, ki sta se spoznala v našem šovu Ljubezen po domače. Na svet sta pozdravila deklico Irino Riano, ki sta jo poimenovala po grški boginji miru.

V začetku aprila je mama prvič postala tudi naša vremenarka Katja Jevšek, ki je rodila hčerko Luno Lu. Mala dojenčica je bila že nekaj časa njena in partnerjeva največja želja, Katja pa je z rojstvom hčerke dobila tudi najlepše darilo za rojstni dan.

Po Katji se je v začetku junija svojega prvega otroka razveselila še ena voditeljica na naši medijski hiši. Čare materinstva je okusila Nuša Lesar, ki se je s partnerjem razveselila sina. Konec junija je bil v znamenju nogometnega podmladka, saj je očka prvič postal Andraž Šporar. Z izbranko Mio Mujadžić sta svetu predstavila sina po imenu Julijan. Julija je nekdanja tekmovalka resničnostnega šova Sanjski moški Ana Pusovnik na svojem profilu na Instagramu sporočila, da je postala mamica. Prvorojenca sta s partnerjem Saškom poimenovala Taj.

September se je nadaljeval v znamenju otrok športnikov. Mamica je postala naša smučarska skakalka Urša Bogataj. S partnerjem Sandijem Križnarjem, bratom skakalke Nike Križnar, sta dobila sina, ki sta mu izbrala ime Tim. Deseti mesec leta 2023 je obogatilo rojstvo drugega otroka slovenske vplivnice Kaje Vidmar in hrvaškega nogometaša Šimeta Versaljka. Po hčerki Viktoriji sta se zaljubljenca zdaj razveselila sina, imena dečka pa javnosti nista razkrila. Oktobra je Slovenija dobila tudi novo igralsko moč, saj se je družini Mihe in Paole Rodman pridružila Karla. Slovenski igralec je tako očka postal prvič.

Po romantični zaroki na Bledu je decembra Slovenijo razveselila novica, o kateri se je ugibalo vse od julija. Očka je prvič postal Luka Dončić. Slovenski košarkarski as se je z zaročenko Anamario Goltes razveselil hčerke Gabriele. Novica o podmladku priljubljenega košarkarja je odmevala po vsem svetu, čestitke pa so deževale iz vseh strani. Gabriela je bila zagotovo največje presenečenje in veselje leta 2023. Le nekaj dni kasneje smo dobili tudi novo moč v slovenski glasbi, saj je očka postal Dejan Vunjak. Novico, da se je rodil sin Oliver, je delil na družbenih omrežjih.

Leto otrok tudi na tuji sceni Januarja je očka postal igralec Shemar Moore, ki je z igralko Jesiree Dizon dobil hčerko Frankie. Za 52-letnika je to prvi otrok, medtem ko sta deklico doma čakala starejši bratec Kaiden in sestrica Charli, katerih mamica je 39-letna igralka. Da je ponovno oče, je januarja kar na svojem koncertu razkril tudi John Legend, ki je s partnerico Chrissy Teigen po izgubi še nerojenega sina Jacka dobil fantka. Prvega otroka se je s pomočjo nadomestne matere razveselila tudi Paris Hilton. Dečka sta z možem Carterjem Reumom poimenovala Phoenix Barron. Tudi Adam Levine in Behati Prinsloo sta tretjega otroka dobila prvi mesec leta. Novorojenčka sta pozdravila mesece po tem, ko je pevec priznal, da je v zasebnih sporočilih platforme Instagram osvajal druge ženske.

Februarja je dedek prvič postal Jeremy Clarkson, saj je njegova hčerka Emily rodila deklico, ki sta jo z možem Alexom Andrewom poimenovala Arle Rose Andrew. Svojega četrtega otroka sta se le nekaj dni pozneje razveselila tudi Blake Lively in Ryan Reynolds. Ime in spol dojenčka, ki se je pridružil deklicam James, Inez in Betty, ni znan. V začetku marca je dedek postal še en slavni obraz, in sicer ustanovitelj Microsofta Bill Gates. Njegova najstarejša hčerka Jennifer, ki jo ima iz zakona z Melindo Gates, je rodila deklico Leilo. Marca je novico, da je ponovno postal oče, razkril tudi Mark Zuckerberg. Ustanovitelj Facebooka je z ženo Priscillo Chan pozdravil hčerko Aurelio Chan Zuckerberg, ki se je pridružila sestricama Max in Avgust.

Aprila je z novico, da je rodila dvojčka, razveselila Hilary Swank. Zvezdnica je pri 48. letih prvič postala mama, z možem Philipom Schneiderjem pa sta se jima rodila deklica in deček. Mesec dni kasneje je oče postal tudi Liam Stewart, sin pevca Roda Stewarta, ki je očeta tako razveselil z drugim vnukom. Deček je dobil ime Louie Mark Roderick Stewart, po besedah očeta pa ima malček britanske, novozelandske, hrvaške in ameriške korenine. V klub babic in dedkov sta se le nekaj dni kasneje vpisala tudi Alec Baldwin in Kim Basinger. Njuna hčerka Ireland je rodila deklico, ki ji je izbrala ime Holland. Prvič je čare materinstva okusila tudi pevka Jessie J, ki je s partnerjem Chananom Safirjem Colmanom dobila sina z imenom Sky Safir Cornish Colman. Maja je sledilo presenečenje, saj je Robert De Niro v enem od intervjujev razkril, da je dobil sedmega otroka. 79-letni igralec je s partnerico Tiffany Chen dobil hčerko Gia Virginia Chen De Niro.

Le slab mesec po tem, ko se je sedmega otroka razveselil 79-letni De Niro, se je klubu 'novopečenih' očetov pridružil še Al Pacino. 83-letna hollywoodska legenda se je z 29-letno Nooro Alfallah razveselila sina Romana. V začetku junija je na svet prijokal tudi prvi otrok igralca Jonaha Hilla. Spol, datum rojstva in ime otroka, ki ga je zvezdnik dobil z Olivio Millar, javnosti ni znano. Šesti mesec leta je britansko kraljevo družino razveselilo rojstvo dečka Ernesta Georgea Ronnieja Brooksbanka, ki se je rodil princesi Eugenie in njenemu možu Jacku Brooksbanku. Bratca se je razveselil tudi dveletni August Philip Hawke. Konec meseca sta novico o petem otroku, ki se rodil s pomočjo nadomestne matere, delila tudi Chrissy Teigen in John Legend. Zvezdnika sta le pet mesecev po tem, ko je igralka rodila, dobila sina Wrena Alexandra, ki se je pridružil Luni, Milesu in Esti. Mamica je junija ponovno postala tudi manekenka Naomi Campbell, ki je po hčerki, katere ime še vedno ni javno znano, pri 53. letih rodila še sina. Konec meseca je svojega drugega otroka povila tudi pevka Meghan Trainor. S soprogom Darylom Sabaro sta sina, ki se je pridružil starejšemu bratu Rileyju, poimenovala Barry Bruce Trainor.

Sredi sedmega meseca leta je drugega otroka povila tudi manekenka Karlie Kloss. Zvezdnica, njen mož Joshua Kushner in starejši bratec Levi Joseph so po objavljeni fotografiji sodeč v svojo družino sprejeli še enega fantka Iijaha Juda. Le nekaj dni kasneje je mamica prvič postala tudi Lindsay Lohan. Z možem Baderjem Shammasom sta dobila sina po imenu Luai. Julija je prihod drugega otroka potrdila tudi Greta Grewig, režiserka filma Barbie, ki je rodila že prej, a je kar štiri mesece skrivala prihod svojega drugega sina. V družino dirkača razreda motoGP se je julija rodila še ena deklica, Blanca Viñales Subirà. Deklica se je pridružila očetu Mavericku, mamici Raquel in sestri Nini.

Avgust je bil v znamenju porodov Dilette Leotte, Rihanne in Serene Williams. Italijanska novinarka si bo svoj 32. rojstni dan zagotovo zapomnila za vedno, saj je na ta dan rodila deklico, ki sta jo s partnerjem Lorisom Kariusom poimenovala Aria. Barbadoška pevka je z raperjem ASAP Rockyjem dobila sina, ki sta ga poimenovala Riot Rose Mayers, pridružil pa se je leto dni staremu bratcu RZA-ju Athelstonu Mayersu. Nekdanja tenisačica je skupaj z možem Alexisom Ohanianom v družini pozdravila drugega otroka, ob rojstvu pa ni razkrila ne imena ne spola novorojenčka. Z novico, da je že pred meseci postala mama, je presenetila tudi igralka Ashley Olsen.

Septembra sta igralec Liev Schreiber in Taylor Neisen sporočila, da je njuno družino obogatila deklica Hazel Bee, ki se je rodila konec avgusta. Deklica je Schreiberjev tretji otrok, saj ima z nekdanjo partnerko Naomi Watts še 16-letnega Sasho in 14-letnega Kaia. Sredi omenjenega meseca je oče postal tudi dirkač elitnega razreda motoGP Jack Miller, ki je skupaj z ženo Ruby dobil hčerko Pip Florence.

Desetega meseca v letu 2023 je prvič oče postal tudi James Middleton, brat princese Catherine. Skupaj z ženo Alizee Thevenet sta dobila sina, ki sta mu izbrala ime Inigo. Pred tem je izkušnje z otroki nabiral pri kar šestih nečakih. Oktobra je športni svet navdušila hčerka nogometaša Neymarja in Brune Biancardi z imenom Mavie. Deklica se je pridružila starejšemu polbratu Daviju Lucci, ki ga ima zvezdnik iz zveze z vplivnico Carolino Dantas. Oče druge hčerke je ta mesec postal tudi Henry Golding, ki je s partnerico Liv Lo pozdravil deklico Florence Likan Golding. Starejša sestrica je tako postala dveletna hčerka Lyla. Da se je njuna družina povečala že pred nekaj meseci, je oktobra razkrila tudi britanska igralka Carey Mulligan, ki z javnostjo ni delila točne informacije, kdaj točno se je otrok rodil in katerega spola je.

Začetek novembra je bil v znamenju družine Kardashian-Barker. Kourtney in Travis sta se razveselila prihoda sina, ki sta ga poimenovala Rocky Thirteen Barker. Deček, ki se je pridružil eni najbolj znanih in najbolj številnih družin na svetu, se je rodil prav prvega novembra. Istega meseca se je po težki nosečnosti največja življenjska želja izpolnila tudi Lani Jurčević, razveselila se je svojega prvega otroka. Javnosti je priznala, da sta s partnerjem Filipom Kratofilom dobila hčerko, njenega imena pa ni razkrila. Novembra je mamica že drugič v enem letu spet postala Paris Hilton, ki se je po sinu razveselila še hčerke London. Sprva je njeno rojstvo skrivala tudi pred svojo družino, saj se je deklica rodila s pomočjo nadomestne matere.

