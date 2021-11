Oxfordov angleški slovar razglasil besedo leta: vax – cepivo

Urednica pri Oxfordovem angleškem slovarju Fiona McPherson je dejala, da je bila beseda vax že uporabi v 80. letih prejšnjega stoletja, a so jo do letos le redko uporabljali. Letošnja beseda leta je bila v angleščini prvič zabeležena leta 1799.

Leksikografi so poudarili, da so opazili tudi porast uporabe izpeljank 'double-vaxxed' (cepljen z dvema odmerkoma), 'unvaxxed' (necepljen), in 'anti-vaxxer' (proticepilec). 'Vax' je krajša oblika za cepivo – 'vaccine'.

V angleščini sta obe obliki, tako vax kot tudi vaxx, sprejeti, vendar je oblika z enim X-om pogostejša. Tudi uporaba besede pandemija se je letos povečala za več kot 57.000 odstotkov.

Besede, kot so 'vax', 'vaccinate' (cepiti) in 'vaccination' (cepljenje) izvirajo iz latinske besede 'vacca', kar pomeni krava. Po mnenju OED je to posledica sodelovanja angleškega zdravnika in znanstvenika Edwarda Jennerja pri cepljenju proti črnim kozam. Gre okužbo, ki se pojavila pri kravah. Jennerj se je z omenjenim cepljenjem ukvarjal v letih med 1790 in 1800.

Pri Oxfordskem angleškem slovarju pravijo, da njihov korpus zbira novice, ki se dnevno posodabljalo in vsebuje več kot 14,5 milijarde besed, ki jih leksikografi nato analizirajo.