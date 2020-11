Priklopljen na respirator, v zahvalo zdravstvenim delavcem zaigral na violino

"Brez glasbe bi bilo življenje ena sama napaka,"je ugotovil žeNietzsche. To je dokazal tudi Grover, ki se je, čeprav je bil intubiran, želel zahvaliti vsem zdravstvenim delavcem v bolnišnici McKay-Dee v Ogdnu. 70-letni pacient je s pisalom in papirjem komuniciral z medicinsko sestro Ciaro Sase. Svojo prošnjo je z njo delil na listku, na katerega je zapisal: "Veste, res si želim igrati tukaj v bolnišnici. Kaj menite o tem, da bi moja žena prinesla mojo violino in violo?"Njegovo prošnjo so morali najprej odobriti še zdravniki, toda na koncu mu je veselo novico sporočila Sasova, ki je ostala z njim v njegovi sobi in bila ob njem, ko je na violino zaigral svoje najljubše skladbe.