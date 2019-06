Pakistanski politiki zasedali z mačjim filtrom

Na spletu so zaokrožile fotografije in posnetki s tiskovne konference pakistanske deželne vlade Khyber Pakhtunkhwa, ki je pričarala nasmešek na obraz marsikatemu uporabniku družbenih omrežij. Politiki, ki so za zasedanju odprli nekatere resnejše tematike, so namreč govorili z mačjimi ušesi in brki. Oseba, zadolžena za prenos tiskovne konference v živo prek družbenih omrežij, je namreč pomotoma vključila 'mačji filter' – učinek, ki je sicer pogosto prisoten na platformah, kot je Instagram ali pa kot eden izmed mnogih dodatkov aplikacije 'fotoaparat' na pametnih telefonih.