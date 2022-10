Palača objavila fotografijo kraljičinega najljubšega konja

Kraljeva družina je na družbenem omrežju Instagram objavila portret kraljičinega najljubšega konja, kobile Emme. V izjavi Buckinghamske palače so zapisali, da je bila Emma po kraljičini smrti ljubljena, zanjo pa so lepo skrbeli. Emma se je pojavila tudi na pogrebu pokojne monarhinje, ki je umrla 8. septembra na gradu Balmoral na Škotskem.

Buckinghamska palača je objavila portret kraljičine najljubše kobile Emme, ki je svojo lastnico spremljala tudi, ko je bila njena krsta na poti v Windsor, kjer so se od nje še zadnjič poslovili. Z objavo portreta so se poklonili kraljičini zvesti spremljevalki, ki se je skotila leta 1996 in jo vse od leta 2004, ko jo je kraljica kupila, spremljala.

icon-expand Kraljičina kobila Emma FOTO: Instagram

Med slovesno pogrebno procesijo 19. septembra je Emma stala med več sto tisoč šopki cvetja ob poti, po kateri so peljali kraljičini krsto, z njo pa je stal njen skrbnik in upravitelj na gradu Windsor, Terry Pendry.

Emma naj bi zastrigla z ušesi, zamahnila je z repom in z enim od sprednjih kopit dvakrat udarila po tleh, ko se je kraljičina krsta premikala mimo nje v državnem mrliškem vozu z vojaško parado. Njen skrbnik Pendry je pred časom Emmo opisal kot 'krasno kraljičino podanico' in enega izmed kraljičinih najljubših konj sploh.

icon-expand Kraljičin najljubši konj je bila kobila Emma. FOTO: Profimedia

Kraljica je zadnjih 15 let redno odhajala na ježo z Emmo, katere celotno ime je Carltonlima Emma, kobila pa je zasedala tudi najboljša mesta na razstavah konj in drugih tekmovanjih. Emma, ki je pasme fell poni, je decembra leta 2007 prenehala s tekmovanji, zato so jo premestili v kraljeve hleve v Windsorju, kjer bo še naprej prebivala, palača pa je ob tem dodala, da bo tam še naprej ljubljena in bo zanjo dobro poskrbljeno.