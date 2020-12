Panoga, ki med pandemijo cveti: vedeževanje

Katera panoga cveti tudi med pandemijo? Vedeževanje, odgovarjajo v Teksasu, kjer od izbruha covida-19 beležijo kar 70-odstotni porast prometa. Ljudje si želimo upanja, pravijo stranke pri ameriški vedeževalki, ki proda vedno več kadil, kamnov in kristalov, skratka vsega, kar domnevno odganja negativno energijo. Največ nasvetov razdeli prek videoklicev. Napovedovalci prihodnosti menijo, da se zaradi njihovih opozoril ljudje lažje in bolje pripravijo na to, kar jih čaka.