Par kavbojk znamke Levi's iz 19. stoletja prodali za rekordni znesek

Par kavbojk modne znamke Levi's, ki so jih našli v nekem rudniku in so iz 80. let 19. stoletja, so pred dnevi ponudili na dražbi v nekem manjšem mestu v Novi Mehiki, zanje pa so iztržili rekordni znesek skoraj 90 tisoč evrov. Par hlač iz jeansa sta kupila 23-letni Kyle Hautner in Zip Stevenson, veteran za vintage trg.

Stevenson in Hautner sta na dražbi, kjer so prodajali kavbojke, na koncu hlače kupila skupaj, a tega prvotno nista načrtovala. "Vse dokler se dražba ni začela, nisva načrtovala, da bova kavbojke kupila skupaj, kar je sedaj malce noro," je povedal Stevenson za CNN. Leviske so bile na koncu prodane za 89 tisoč evrov, kar je eden izmed rekordnih zneskov v zgodovini, ki ga je kdorkoli odštel za par kavbojk, od tega je Haunter prispeval 90 odstotkov plačila, Stevenson pa preostalih deset. icon-expand Kavbojke znamke Levi's iz 19. stoletja. FOTO: Instagram Prav Stevenson ima v Los Angelesu že tri desetletja trgovino, ki se ukvarja z obnovo kavbojk, a takšnega para ni še nikoli videl. "Takšen par kavbojk je izjemno redek, še posebej v tako ohranjenem stanju in v tej številki," je povedal za CNN, zanje pa je prvič slišal pred petimi leti, ko jih je na ameriškem zahodu našel Michael Harris. Harris, tako imenovani arheolog za jeans, je v obdobju petih let preiskal približno 50 zapuščenih rudnikov, a podobnega para ni našel. Na svetu sicer obstaja še en par kavbojk, ki je podoben temu, ki so ga pred kratkim prodali, a je na ogled le v muzejih in je v preveč delikatnem stanju, da bi ga lahko še kdo oblekel."Ta par je v presenetljivo dobrem stanju, zato bi ga vsekakor lahko kdo oblekel. Ima nekaj bolj občutljivih mest, ki bi potrebovala obdelavo, so pa res odličen kos kavbojk," je še povedal Stevenson in dodal: "V njih si lahko predstavljam Johnnyja Deppa ali Jasona Momoo." Dražba je potekala v majhnem mestu v Novi Mehiki v sklopu štiridnevnega festivala vintage jeansa, je povedal strokovnjak Brit Eaton, ki takšne najdbe opisuje kot svojo odvisnost: "S tem poslom se ukvarjam že četrt stoletja, povprečne kavbojke pa so vredne približno 100 evrov. Takšen par kavbojk dobiš v roke le enkrat v življenju." Na dražbi jih je ponudil za tako visok znesek, ker jih ni nameraval prodati, a ker je takšen par tako težko najti, ni začuden, da so ga uspeli prodati. "Zelo zabavno je bilo opazovati kupce, ki so se v živo potegovali zanje," je povedal Eaton. PREBERI ŠE Družina kupila zabojnik, v njem pa našla kovčke s človeškimi ostanki Kavbojke so ikona ameriškega zahoda, hkrati pa pričajo o temni epizodi v zgodovini te države. Na notranji strani žepa je natisnjena poved 'Edina vrsta, ki jo je izdelalo belo delo.' Wall Street Journal je ob tem navedel izjavo tiskovnega predstavnika podjetja Levi's, ki je pojasnil, da je podjetje ta slogan uporabilo po uvedbi kitajskega zakona o izključitvi leta 1882, ki je kitajskim delavcem prepovedal vstop v ZDA. WSJ je poročal, da je Levi's v devetdesetih letih 19. stoletja opustil to politiko in slogan. Zakon je bil leta 1943 razveljavljen. In kaj bo Stevenson s kavbojkami? "Ponudili jih bomo zelo zainteresiranemu kupcu," je povedal in dodal, da sta potencialna lastnika sicer bolj zainteresirana za to, da bi bile na ogled v muzejih, kot sta Smithsonian ali Metropolitanski muzej umetnosti, kot da bi jih kdo nosil. Za zdaj pa so varno pospravljene v sefu in na ogled zgolj po dogovoru.