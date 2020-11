Par v vrečah za smeti našel igrače v vrednosti skoraj pol milijona evrov

Britanski par iz mesta Stourbridge je v garaži, ki jo je podedoval od soseda, našel pravo bogastvo. Vreče za smeti so bile namreč polne igrač, povezanih s priljubljeno franšizo Vojna zvezd. Zanimiva najdba je bila ocenjena na kar 443 tisoč evrov. Predmeti so bili v brezhibnem stanju in še vedno shranjeni v prvotnih embalažah, nekatere od posameznih figur pa so na dražbi dosegle ceno do 36 tisoč evrov.

Par prvotno ni vedel, kaj naj napravi s kupom figur in vesoljskih plovil, ki jih je sosed, od katerega sta podedovala garažo, zbiral več desetletij, so zapisali v časniku The Times. Njun sin je nato poklical cenilca, ta pa je presenečeno ugotovil, da so spominki, ki so bili ohranjeni v prvotni embalaži, dragoceni artikli, povezani s franšizo Vojna zvezd. icon-expand Izjemno bogastvo v podedovani garaži. Igrače so se skrivale v vrečah za smeti. FOTO: Profimedia "Veliko jih je bilo nekoliko vlažnih zaradi razmer, v katerih so bili shranjeni, a je to na splošno najboljša zbirka Vojne zvezd, ki sem jo kadarkoli videl," je medijem zaupal Chris Aston in avkcijske hiše Aston's Auctioneers. Za zbirko je bilo veliko zanimanja z vseh koncev sveta, zato so pričakovali, da bodo predmete dobro prodali. Izkazalo se je, da je zbirka vredna približno 443 tisoč evrov. Britanski par je bil nad končnim izkupičkom popolnoma navdušen. "Ne vem, če imata kakšne specifične načrte, a zagotovo se počutita, kot da sta zadela na loteriji," je dodal Aston. icon-expand Figurice so bile v originalnih embalažah, vsaka od njih pa je imela tudi ceno, po kateri jo je bilo možno prvotno kupiti. FOTO: Profimedia Za figuro Star Destroyer Commanderja, enega od le dveh znanih primerov v originalni embalaži, so iztržili 36 tisoč evrov, figura Palitoy Jawe v originalni embalaži, ena od le desetih na svetu, pa je prinesla približno 30 tisoč evrov. Komplet osmih figuric iz Jedijeve vrnitve iz leta 1983, ki je ob izidu filma stal 1,34 evra, pa so prodali za 1552 evrov. Spominski predmeti, vezani na eno največjih svetovnih filmskih franšiz, lahko dosežejo neverjetne vsote. Leta 2015 prodana figurica Luka Skywalkerja, ki je na trg prišla leta 1978. Na dražbi Sotheby's in eBayja je dosegla ceno 21 tisoč evrov.