Parada snežakov se je spremenila v 'snežni masaker'

Moška hodita po ulici, za njima pa blondinka. Naenkrat eden od njiju na tleh zagleda kovanec in reče drugemu: "Poberi ga, ga boš lahko imel za telefon." "Ne potrebujem ga, ker uporabljam telefonsko kartico." "Jaz tudi ne, ker imam mobilni telefon." Odšla sta naprej, ne da bi pobrala kovanec. Blondinka, ki je hodila za njima, je slišala pogovor, se sklonila, pobrala kovanec in rekla: "Halo! Je kdo tam?"