Zanimivosti

Parada snežakov se je spremenila v 'snežni masaker'

Hamburg, 16. 01. 2026

Avtor:
Lovro Smrekar
Snežni masaker

Postavljanje tako imenovane parade snežakov je v nemškem Hamburgu vsakoletna tradicija, ko zapade dovolj snega. Toda namesto zimskih radosti, se je ta običaj letos sprevrgel v pravi snežni masaker. Neznani storilec je namreč jezno podrl več sto majhnih snežakov, posnetek snežnega uničenja pa je na spletu zbral skoraj tri milijone ogledov. No, ogorčeni prebivalci Hamburga so stopili skupaj. Zgradili so novo, večjo sneženo parado, ki jo sestavljajo še bolj pisani in nenavadni snežaki.

