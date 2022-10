Paradižniki kot vir pitne vode: 'Žanjemo vodo, ki nastaja naravno'

V ameriški Kaliforniji iz paradižnikov pridobivajo vedno bolj dragoceno pitno vodo. Paradižniki namreč vsebujejo 95 odstotkov vode, zato se na prvi pogled enačba zdi preprosta. Toda v marsikateri predelovalnici, kjer rdeče zlato spreminjajo v omake in druge izdelke, preostalo tekočino zavržejo. Kalifornijsko podjetje pa jo prečisti in shrani. 'Še več, žanjemo vodo, ki naravno nastaja tudi v drugem sadju in zelenjavi,' pravi soustanovitelj in prvi mož družbe.