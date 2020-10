Pariški kabareti v novi normalnosti: žgečkljivi šovi za odrasle v popoldanskih urah

Pandemija je močno zarezala v nočno življenje. Tudi v Parizu, kjer sloviti kabareti, ki so institucija popolne noči v mestu luči, med koronakrizo plačujejo visok davek. Znameniti Crazy Horse, ki je imel zaradi epidemije zaprta vrata polnih sedem mesecev, je zakorakal v novo normalnost z žgečkljivimi šovi za odrasle v popoldanskih urah. Ker je v veljavi policijska ura, gledalce vabijo zgolj med vikendi, od pol štirih do šestih popoldne. Z manj občinstva, ki si med ogledom drzne plesne predstave ne more privoščiti kozarca šampanjca, saj je prodaja alkohola prepovedana.