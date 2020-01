Parodija nekdanjega jugoslovanskega 'prijateljstva'

Ikoničnih šest prijateljev, ki so kar deset let navduševali z novimi epizodami kultne serije Prijatelji, so v videoposnetku, ki je zaokrožil po spletu, zamenjale države nekdanje Jugoslavije. Monico, Phoebe, Rachel, Chandlerja, Joeyja in Rossa so tako nadomestile Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Makedonija oziroma Severna Makedonija in Srbija. Države so upodobljene kot internetni fenomen, znan pod besedno zvezo Poljska žoga, ki na zabaven način predstavi stereotipe in meddržavne odnose.

Slovenija je med drugim prikazana pri sporih s Hrvaško, alpinizmu in s stavkom: "Trst je naš."