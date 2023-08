Pasji šolski avtobus: vrtec, ki poskrbi za zabavo ljubljenčkov

Šolski avtobus, poln psov. To je vsakdan za pasja trenerja Denzla in Belindo Morrison , ki sta v sklopu družinskega podjetja Ruff and Puff predelala star šolski avtobus. Videoposnetki vozila, polnega simpatičnih štirinožcev, so hitro postali viralni na družbenih omrežjih, kot sta Instagram in TikTok .

Psi, ki so v varstvu, tako namesto sami doma na vrnitev lastnikov čakajo v pasjem vrtcu, s katerim vsak dan obiščejo različne pasje parke ter se podajo na takšne in drugačne dogodivščine. Trenerja, ki se spoznata na pasje potrebe, ljubljenčkom ponudita veliko časa za igro, tek, vohanje in raziskovanje. Na uradni spletni strani sta dodala, da psičke na koncu dneva utrujene in vesele pripeljeta domov.

Uporabniki na spletu so ob videnih videoposnetkih navdušeni. "To sem rekla enkrat in to bi ponovila še milijonkrat. Imata najboljšo službo na svetu in psi so lahko veseli, da vaju imajo. Ne le, da dan polepšata kužkom, temveč tudi vsem nam."