Pazniki ujeli mačko, ki je tihotapila mobilne telefone

Pazniki v kostariškem zaporu so več ur lovili mačko, ki je tja poskušala pretihotapiti dva mobilna telefona. Lov v zaporu La Reforma v mestu San Rafael de Alajuela blizu prestolnice San Jose se je končal po petih urah.

"Povzročila nam je precej preglavic, saj se je skrila v kanalizacijo. Zato je trajalo tako dolgo," je pojasnil direktor največjega zapora v državi Pablo Bertozzi.

Ko je žival končno prilezla iz kanalizacije, so jo pazniki ujeli in na njenem hrbtu odkrili vrečko z dvema mobilnima telefonoma, polnilcem in karticami sim.

Kriminalci pogosto uporabljajo živali za pošiljanje sporočil in stvari zapornikom. Leta 2015 so v tem kostariškem zaporu ujeli goloba, ki je imel na nogah privezane vrečke z drogo, namenjene zapornikom.