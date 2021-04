Pes novinarki med javljanjem v živo ukradel mikrofon

Ko se je dopisnica ruske televizije Mir 24 Nadezda Serezhkina v Moskvi vklopila v živo v oddajo in začela govoriti o vremenu v prihodnjih dneh, je vanjo skočil zlati prinašalec, domnevno potepuški pes. Ta se je očitno zagledal v živo barvo pene njega mikrofona, ji ga vzel iz rok in z njim – na presenečenje vseh – stekel stran.

FOTO: You Tube

Pes je skočil na novinarko in ji ukradel mikrofon.

Novinarka je stekla za njim in ker javljanja v oddajo niso prekinili, so se gledalci lahko zabavali vse od začetka do konca, medtem ko je voditeljica oddaje Elina Dashkueva v studiu najprej le nemo strmela v dogajanje, nato pa poskusila preusmeriti pozornost na drugo temo.