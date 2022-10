Pes rešenček postal policijska maskota in spletna senzacija

Policisti so z ulic Ria de Janeira rešili zapuščenega psa in poskrbeli zanj. Za šalo so ga oblekli v policijsko uniformo in mu nadeli sončna očala, takšna podoba pa se ga je potem kar prijela. Zdaj se po ulicah vozi v policijskih patruljah in celo na motorju. Ima tudi svoj Instagram profil z več kot 100.000 sledilci.

Psa je leta 2019 v bližini policijske postaje, na kateri dela, našel policist iz Ria Cristiano Oliveira. Bil je zapuščen, poškodovan in lačen. Vzel ga je k sebi in mu nadel ime "Cabo Oliveira". "Vzel sem jakno in policijsko majico ter mu jo za šalo oblekel. Fotografiral sem ga in sliko poslal mreži zaposlenih na naši postaji. Potem pa je šala postala viralna," je opisal po poročanju agencije Reuters. Pes, oblečen v policijsko uniformo, na katero je pripeta igrača v obliki pištole, in sončnimi očali – je postal maskota 17. bataljona vojaške policije Ria de Janeira in zdaj patruljira skupaj s policisti ter se celo vozi z motorjem. Še več, pes ima celo svoj Instagram profil z več kot 118.000 sledilci. "Če tri dni ne objavim njegove fotografije, sladilci že sprašujejo: "Kje je Oliveira?', 'Kam je šel Oliveira?'," je v smehu še povedal policist.