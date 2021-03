Pri štirih letih tehta 90 kilogramov, osvojil pa je že 360 nagrad na lepotnih tekmovanjih in je prava zvezda. In kot se za zvezdnike spodobi ima svojega voznika in trenerja. To je najlepši svoje pasme, tibetanski mastif Boss Fantom, ki se je s številom osvojenih lent vpisal tudi v Guinessovo knjigo rekordov.

