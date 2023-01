Pet modnih trenutkov, ki so zaznamovali leto 2022

Bella Hadid in 'skrivnostna' bela toaleta

Bella Hadid in francoska modna znamka Coperni. To je dvojec, ki je zaznamoval lanski pariški teden mode. Manekenka, v preteklosti razglašena za najlepšo žensko na svetu, se je namreč po modni pisti sprehodila v obleki, ki je bila na njej ustvarjena s pomočjo pršil in posebne 3D-tehnologije. Obiskovalci dogodka so bili med 15-minutnim procesom tako na lastne oči priča transformaciji 'skrivnostne' snovi v elegantno belo toaleto. Kot so pri modni hiši kasneje razkrili, so si pri procesu pomagali s posebno 3D-tehnologijo, ki jo je zasnovalo londonsko podjetje Fabrican Ltd. Gre za tekoče vlakno, povezano s polimeri, biopolimeri in bolj zelenimi topili, ki izhlapijo, ko pršilo doseže površino, v tem primeru Hadidino telo. Tkanina naj bi bila na otip podobna semišu in z njo je mogoče manipulirati kot z vsako drugo, njena tekstura pa se lahko spremeni glede na uporabljena vlakna in način nanosa.