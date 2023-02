Petčlanska družina, ki se je na pot okoli sveta podala z majhnim letalom

Slišali smo že za avanturiste, ki spakirajo kovčke in se na pot okoli sveta odpravijo v predelanem kombiju, nekateri s sabo vzamejo tudi otroke. Tako se je tudi petčlanska družina iz Kanade odločila, da bo prepotovala svet – le da se niso usedli v kombi, pač pa kar v majhno enomotorno letalo.

Kanadska družina Porter je trenutno na polovici svojega 14-mesečnega obhoda sveta. Ian Porter, ki je že približno štiri desetletja zasebni pilot, njegova žena Michelle, 21-letna hči Samantha in 18-letna hči Sydney, ki sta prav tako kvalificirani pilotki, ter 15-letni sin Christopher so se iz Vancouvra odpravili 15. junija lani. Od takrat so na poti pravzaprav vsak dan. Obiskali so že približno 20 držav, med drugim ZDA, Brazilijo, Bolivijo, Paragvaj, Argentino, Panamo, Kostariko in Honduras, ter preleteli več kot 25.000 navtičnih milj.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ian pravi, da so letenje okoli sveta sanje, ki so verjetno nekje v ozadju misli vsakega pilota, vendar pa je sam na to možnost bolj resno začel gledati pred nekaj leti, ko se je udeležil nekaj daljših dobrodelnih poletov. Končno odločitev je nepremičninar sprejel, ko sta hčeri povedali, da nameravata (ena po študiju, druga po srednji šoli) vzeti leto dni premora. Sin je medtem ravno izkusil leto šolanja na daljavo zaradi pandemije, zato je bilo potovanje tudi zanj možno, žena pa je že več let gospodinja s polnim delovnim časom, tako da tudi ona ni bila vezana na dom. Letalo kupili za 460.000 evrov in ga poimenovali 'Moose' Ko so se vsi strinjali z njegovo odštekano idejo, ki je temeljila na principu "zdaj ali nikoli", se je lotil iskanja primernega letala za ekspedicijo. Večina letal, ki se uporabljajo za potovanja okoli sveta, je večjih, prav tako je treba predhodno dobiti odobrene načrtovane lete. To je vplivalo na njegovo odločitev za manjše letalo. "Najti letalo za pet ljudi, opremo za preživetje in primerno količino prtljage ni bilo najlažje," priznava. Na koncu je našel sodobno letalo Gippsaero GA8 AirVan, izdelano v Avstraliji, ki so ga prodajali v bližini njihovega doma v Vancouvru.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Porterjeva sta se odločila za nakup in zanj odštela 500.000 dolarjev oziroma okoli 460.000 evrov. Letalo lahko prevaža do osem oseb, doseže hitrost 220 kilometrov na uro, v zraku pa je lahko do pet ur naenkrat. Ian je pojasnil, da je letalo počasno, kar je v skladu z njihovo idejo o potovanju. "To je popolno letalo za našo misijo," je dejal. Medtem ko je Ian glavni pilot, sta hčeri kopilotki, žena Michelle skrbi za zdravstveno dokumentacijo, vize in dnevne potrebščine, sin Christoper pa, kadar nima šole na daljavo, skrbi za snemanje. "Moji prijatelji mislijo, da smo malce nori, a je vsekakor vredno," pravi Samantha, ki se je za pilotko skupaj s svojo sestro Sydney kvalificirala leta 2021. V povprečju letijo približno uro na dan, pristali pa so že na več kot 160 različnih letališčih.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ker so prepuščeni milosti in nemilosti vremena nimajo izdelanega točnega načrta poti. So pa se na pot podali s ciljem, da bi med potovanjem zbrali milijon dolarjev (približno milijon evrov) za mednarodno dobrodelno organizacijo SOS Children's Villages, ki pomaga otrokom v več kot 130 državah. "Potovanju smo poleg tega, da je odlična družinska pustolovščina, želeli dodati dobrodelno noto," je pojasnil Ian. 'Kot družina smo dosegli nekaj neverjetnega' Prenočujejo tako v kampih kot tudi hostlih in hotelih, občasno prespijo tudi pri domačinih, ki jih spoznajo na poti. Božič so tako preživeli na otočju Galapagos. Ian je poudaril, da ne hitijo, saj da, če se ti mudi, sprejemaš slabe odločitve.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Prav tako je pohvalil letalske sposobnosti svojih hčera, ki sta imeli pred potovanjem bolj malo izkušenj. "Fenomenalni sta," je dejal in pojasnil, da letenje obsega veliko dela: preverjanje vremena, navigacijo in sporazumevanje prek radia, zlasti ko letijo po državah, kjer ne govorijo maternega jezika. Samantho je najbolj očaral let na rt Horn, ki je znan tudi kot južna konica Južne Amerike. Potovali so namreč od absolutnega vrha, najsevernejšega dela Severne Amerike, do absolutno najjužnejšega dela Južne Amerike, ki mu pravijo tudi konec sveta. To jo je res navdušilo. "Kot družina smo dosegli nekaj neverjetnega. In to je šele začetek," je dejala.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke