Nesrečni petek, ki požene strah v kosti

Prišel je še en petek, 13., ki s seboj nosi ogromno vraževerja. To je dan, ko se mnogi zaobljubijo, da se bodo izognili letenju in drugim dejavnostim, saj naj bi jih spremljala nesreča. Toda zakaj smo tako čudni na petek, 13.? Nekaj vzrokov ponuja zgodovina, tudi dogodki na ta dan so zgodba zase, nekaterim pa petek in trinajsti dan v mesecu celo prinašata srečo.

O izvoru današnjega dne je zelo malo znanega. Nekateri zgodovinarji verjamejo, da so vraževerja, ki ga obkrožajo, nastala konec 19. stoletja. Prvo dokumentirano omembo dneva najdemo v biografiji italijanskega skladatelja Gioachina Rossinija, ki je umrl v petek, 13. Drugi verjamejo, da je mit biblijskega izvora, saj so Jezusa križali v petek, na zadnji večerji pa je bilo 13 gostov. Jezus in 12 apostolov, 13 je bil Jezusov izdajalec Juda Iškarijot. Druga pričevanja pa kažejo, da je bil ta dan povezan z nesrečo že leta 1307, ko je v petek, 13, francoski kralj Filip IV. zaradi obtožb bogokletstva in homoseksualnosti aretiral in mučil stotine vitezov templjarjev iz Salomonovega templja.

icon-expand Nesrečo s petkom, 13., povezujejo tudi z Jezusovo zadnjo večerjo. FOTO: Dreamstime

Strah ima tudi ime Tako da strah pred petkom, 13., očitno izvira že iz 14. stoletja. Strokovnjaki ocenjujejo, da je strah še kako resničen in da na milijone ljudi po vsem svetu trpi za to fobijo. Se bojite petka, 13.? No, tudi ta fobija ima ime. Verjetno že poznate izraz triskaidekafobija, ki velja samo za strah pred številom 13. Nekdanji ameriški predsednik Roosevelt naj bi se vedno izogibal potovanjem na 13. dan v kateremkoli mesecu in nikoli ne bi gostil 13 gostov na kosilu ali večerji. Nerealen strah pred številko 13 naj bi bi imel tudi Napoleon.

icon-expand

Strah prav pred petkom, 13., pa je tako resničen, da eno znanstveno ime zanj ni zadostovalo. Ta strah imenujemo friggatriskaidekafobija, ki prihaja iz Frigga, norveške boginje modrosti, po kateri je poimenovan petek, in grške besede triskaideka, kar pomeni 13, in fobija, ki pomeni strah. Drugo ime je paraskevidekatriaphobia, ki prav tako izhaja iz grščine: paraskeví se prevaja kot petek, dekatria pa je druga beseda za število 13. Strah pred številom 13 pa je razširjen celo toliko, da številne stolpnice, hoteli in bolnišnice preskočijo 13. nadstropje, mnoga letališča pa terminalov nimajo označenih s številko 13. V nekaterih delih sveta pa tudi velja, da se bo nekaj slabega zgodilo, če za mizo sedi 13 ljudi. Če se mesec začne z nedeljo, bo trinajsti dan padel na petek Nekoliko manj prijetna informacija za tiste, ki trpite zaradi omenjenega strahu je, da bomo vsako leto imeli vsaj en petek 13. Dobra novica pa je, da teh nikoli ne bo več kot tri na leto. Da bo mesec imel petek, 13., se mora ta začeti z nedeljo. Če ne verjamete, preverite na koledarju. Letos smo imela dva takšna petka. Prvi je bil marca, danes pa obeležujemo drugega. Le kdaj se je rodil oče srhljivk? V petek, 13. avgusta 1899, se je rodil mojster kriminalk Alfred Hitchcock. Kot režiser je debitiral leta 1922 s filmom 'Številka 13'. Na žalost je bil film že od samega začetka obsojen na propad, saj zaradi finančnih težav nikoli ni ugledal luč sveta. Naključje?

icon-expand Alfred Hitchcock je bil rojen v petek, 13. avgusta 1899. FOTO: Dreamstime

Na zlovešč dan se je zgodila tudi odmevna ladijska nesreča Costa Concordia se je v ocean potopila v petek, 13. januarja 2012. Gre za največjo potniško ladjo, ki jo je doletela tovrstna nesreča, na krovu pa je bilo dvakrat več ljudi kot na Titaniku. V nesreči je umrlo 32 ljudi, kapitan pa je bil obsojen zaradi umora. Na petek, 13., se je rodil tudi romanopisec in dramatik Samuel Beckett, pa tudi nekdanji predsednik Kube Fidel Castro. Petek, 13., pa ni bil srečen za reperja Tupaca Shakurja. Kot je znano, je bil 7. septembra 1996 v Las Vegasu štirikrat ustreljen, poškodbam pa je podlegel šest dni pozneje v petek, 13. septembra. Ta dan pa je navdihnil tudi za eno najbolj grozljivih filmskih serij. Komercialno uspešen 'Petek, 13.', ki vključuje 12 grozljivk, televizijsko serijo in več knjig, ki se osredotočajo predvsem na vraževerja. Maska, ki jo nosi ključni lik v filmih Jason Voorhees, je ena najbolj znanih podob v popularni kulturi.

icon-expand Kultni lik iz filma Petek, 13. FOTO: Shutterstock

Asteroid bo povsem blizu Zemlje Nasa pa je poročala, da bo v petek, 13. aprila 2029, velik asteroid letel zelo blizu Zemlje, tako da bo brez teleskopa viden v Afriki, Evropi in Aziji. Tovrstni dogodek morda ne bo viden še približno 1000 let. Dobili bomo precej spektakularen pogled na asteroid 99942 Apophis (znan tudi kot 1004 MN4), ki je širok približno 320 metrov in bi bil uničujoč, če bi zadel ob Zemljo. Asteroid so prvič odkrili leta 2004, podrobnejše analize pa so pokazale, da nas bo ta v celoti zgrešil. Toda petek, 13., ni nesrečen dan za vse V Italiji velja za srečnega, medtem ko je zanje nesrečen petek, 17. Podobno je v špansko govorečih državah in tudi v Grčiji, kjer je petek, 13., kot vsak običajen dan, za zloveščega in nesrečnega pa velja torek, 13. Ne glede na to, ali se vam zdi petek, 13., nesrečen ali ne, prekrižajte prste, zaželite si nekaj lepega in naj vam dneva ne pokvarijo miti, da vas bo sedem let spremljala nesreča, če na ta dan razbijete ogledalo, in da bo šlo vse narobe, če se boste v petek, 13., odpravili na potovanje.