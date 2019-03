Petletnica končala polmaraton

Harmonie-Rose Allen je imela enajst mesecev, ko je preživela vnetje možganskih membran oziroma meningitis. Ko so starši opazili, da ima po telesu nenavadne madeže, so jo takoj odpeljali v bolnišnico. Toda bolezen je šla na slabše, roke in noge so ji počrnele, in zdravniki so deklici dali samo deset odstotkov možnosti za preživetje.

Zdravniki so se zato odločili za drastično rešitev, in ji amputirali obe roki in nogi. Ko se je deklica vrnila v domače zavetje, sta starša naredila vse, da bi ji omogočila čim bolj normalno življenje, tako je kmalu dobila protezo in shodila. Zdaj ima deklica pet let in za njo je nova življenjska prelomnica.

Z družino in prijatelji se je namreč udeležila polmaratona, na katerem so ozaveščali ljudi tako o bolezni kot tudi o tem, da gre kljub težkim preizkušnjam življenje naprej. Deklica, ki je med maratonom sedela v posebnem vozičku, pa je zadnjih nekaj metrov prehodila in veselo prišla v cilj. "Bila je neverjetna ... na koncu je rekla, da bi rada sama hodila. Tako zelo ponosna sem nanjo."