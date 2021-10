Pianistični virtuoz Aleksander Gadžijev drugi na Chopinovem tekmovanju

Po večurnem posvetovanju je 17-članska komisija, ki jo je sestavljala glasbena smetana, odločila, da je bil na mednarodnem Chopinovem klavirskem tekmovanju najboljši Kanadčan Bruce Šaoju Liu. Zmagovalec prejme nagrado v višini 40.000 evrov in nastop na velikem odru poljske narodne opere, ki ga bo imel danes. V varšavski filharmoniji pa bosta jutri nastopila drugouvrščena. Drugouvrščenemu pripada tudi nagrada v vrednosti 30.000 evrov.

Tekmovanje, poimenovano po slovitem poljskem skladatelju Fredericu Chopinu, se je začelo leta 1927 in se prireja vsakih pet let. Predvideno je bilo sicer za leto 2020, vendar so ga zaradi pandemije morali predstaviti. Slovenija je letos prvič imela svojega predstavnika.