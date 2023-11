Picassov portret Marie-Therese Walter prodan za 130 milijonov evrov

Slika iz leta 1932, ki prikazuje eno od muz in skrivnih umetnikovih ljubic, francosko slikarko Marie-Therese Walter , je bila že pred prodajo ocenjena na več kot 120 milijonov dolarjev. Portret je del zbirke avkcijske hiše Sotheby's, ki je bila prej v lasti Emily Fisher Landau , ene največjih zbirateljic umetnosti 20. stoletja. Sliko je leta 1968 kupila in jo obesila v dnevno sobo svojega newyorškega stanovanja. Zbiralka je letos v 102. letu starosti umrla, njena zbirka umetnin pa bi lahko zapolnila več muzejev.

Slika živih barv prikazuje Marie-Therese Walter sede v profilu. Na njenem zapestju je ura s preprosto številčnico in svetlo rumenim paščkom. Po besedah Juliana Dawesa iz avkcijske hiše Sotheby's je eno od zgolj treh večjih del, na katerih je umetnik naslikal tudi uro, mojstrovina v vseh pogledih. Kot je pojasnil, je Picasso sliko ustvaril "v radostnem in strastnem zanosu, obenem pa domišljeno in odločno."

Z Marie-Therese Walter je bil Picasso tesno povezan več let, odnos pa se je začel, ko je takrat 45-letni umetnik opazil 17-letnico skozi izložbeno okno pariške galerije Lafayette. Navdihnila je tudi številne druge umetnikove slike, risbe in skulpture, od katerih nekatere veljajo za največja dela v Picassovi 80-letni karieri. Zato umetnico nekateri poimenujejo kar Picassova zlata muza. Leta 2021 so za njeno upodobitev oz. za Žensko, ki sedi ob oknu, iztržili 103 milijone dolarjev.

Najvišjo ceno je sicer leta 2015 dosegla Picassova slika Alžirke (Les Femmes d'Alger), ki je bila maja 2015 na dražbi v New Yorku prodana za 179 milijonov dolarjev.