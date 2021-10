Picassova dela v Las Vegasu prodali za skoraj 95 milijonov evrov

Enajst umetniških del Pabla Picassa, ki so bila več kot dve desetletji na ogled v hotelu v Las Vegasu, so konec tedna na dražbi prodali za skoraj 95 milijonov evrov. Avkcijska hiša Sotheby's je ponudila devet slik in dve keramični deli tega slavnega španskega umetnika, predstavnika kubizma.

Dela, ki so bila v lasti MGM Resorts, so bila predstavljena v restavraciji Picasso v hotelu Bellagio. V podjetju so ocenili, da jim bo dražba pomagala povečati raznolikost zbirke likovne umetnosti. Zbirka zajema več kot 50 let umetniškega ustvarjanja, poroča britanski BBC. Najvišjo vrednost, in sicer 34,7 milijona evrov, je dosegla slika ženske z rdečeoranžno baretko iz leta 1938, ki prikazuje Picassovo ljubico in muzo Marie-Therese Walter. Njeno vrednost so ocenili na od 17 do 25 milijonov evrov.

icon-expand Ženska z baretko je bila najbolj zaželen kos na dražbi. FOTO: Profimedia

Še eno Picassovo mojstrovino, portret z naslovom Homme et Enfant (Človek in otrok), pa so prodali za slabih 21 milijonov evrov. "Delo iz leta 1959, visoko skoraj dva metra, je izjemno impresiven primer Picassovih dosežkov v tej pomembni fazi njegovega ustvarjanja," so pojasnili v dražbeni hiši Sotheby's. V prodajo je bila vključena tudi slika Nature Morte au Panier de Fruits et aux Fleurs (Tihožitje s košaro sadja in rožami), ki jo je Picasso naslikal med nacistično okupacijo Pariza leta 1942. Prodali so jo za 14,2 milijona evrov.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right