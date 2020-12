Pingvini v londonskem akvariju gledajo božične filme

Ena od zaposlenih, Leah Pettitt, je za britansko tiskovno agencijo PA povedala, da pingvini v filmih uživajo. Da bi se pripravili na obiskovalce, potem ko bodo v sredo akvarij znova odprli, jim predvajajo film Škrat. "V akvariju Sea life London vedno iščemo nove in inovativne načine, s katerimi bi svoja bitja zabavali in poskrbeli, da se kratkočasijo. Zato smo kot del obogatitve svojih procesov poskrbeli za predvajanje filmov za pingvine," je povedala Leah Pettitt, akvaristka, zaposlena v centru. "Ko uživajo v teh prazničnih filmih, so tako kot mi pri miru in se veselijo naših resničnih gostov, ki se bodo vrnili ta teden," je še dodala.

Kot je povedala, vedo namreč, da pingvini obiskovalce gledajo in poslušajo tako radi, kot obiskovalci radi gledajo njih.

Akvarij je tako kot živalski vrtovi in drugi podobni kraji v Angliji v okviru delne karantene zaprt od začetka novembra.