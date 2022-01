Vpliv podnebnih sprememb na populacijo pingvinov: enih več, drugih manj

"Čeprav smo res daleč stran, na dnu sveta, smo prvi na bojni liniji podnebnih sprememb," pravi Michael Wethington, ki doktorat opravlja na Stony Brook v ZDA. Skupaj s kolegom in polarnim ekologom Alexom Borowiczem Wethington raziskujeta vpliv podnebnih sprememb na populacije pingvinov na Antarktiki, prišla pa sta do več ugotovitev.

Ta vrsta, za katero so značilne lise, ki spominjajo na smoking, živi na območjih, ki so povsem prekrita z morskim ledom. Prav zato je Antarktika odlična lokacija za ptice, ki ne letijo.

Na novo odkrita kolonija pingvinov

Medtem ko naraščajoče temperature povzročajo upadanje populacije pingvinske vrste Adélie, pa to ne velja za vse pingvine na Antarktiki. "Druge vrste, ki nas resnično zanimajo, so Gentoo pingvini," pravi Wethington.

"Pingvini Gentoo imajo svetlo oranžno-rdeč kljun in res ljubko belo liso na vrhu glave. Res so prikupni in z njimi je čudovito delati." Glede na raziskave, ki sta jih predstavila strokovnjaka, naraščajoče temperature namreč povzročajo povečanje in ne zmanjševanje te populacije.

"Veliko bolj so tolerantni do toplejših razmer. Tukaj imamo dejansko vrsto, ki se zaradi podnebnih sprememb in segrevanja Antarktike dramatično povečuje." A to ni edina pozitivna novica s tokratne odprave na Antarktiko.