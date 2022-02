V Pentagonu frčalo perje: kako je kokoš skoraj pretentala prvo obrambno linijo ZDA?

Nepovabljenka se je v zavarovani del Pentagona prebila odeta v perje in blizu tlom, ko so jo na eni izmed nadzornih točk opazili varnostniki. "Kokoš so ujeli, ko se je skrivala na varovanem območju v Pentagonu," so zapisali v arlingtonskem društvu za zaščito živali.

Konkretno za katero kontrolno točko gre, "zaradi objektivnih varnostnih razlogov ni mogoče razkriti", je v elektronskem sporočilu povedala tiskovna predstavnica društva Chelsea Jones, ki je pohvalila veličasten izgled kokoši pasme Rhode Island red. Poimenovali so jo Henny Penny, po priljubljeni ljudski pripovedki, poroča Washington Times.