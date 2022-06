Platforma OnlyFans nova karierna pot velikih zvezdnikov

Spletna platforma OnlyFans je ena najbolj kontroverznih platform, ki so v času pandemije doživele svoj razcvet. V času, ko so ljudje ostali zaprti v svojih stanovanjih, pogosto precej osamljeni in potrebni človeškega stika, je bila to popolna priložnost za nekaj novega. V tej novosti so našli priložnost tudi nekateri zvezdniki.

Po smrti spolne industrije na platformah Tumblr in Patreon leta 2018 je internet potreboval platformo, kjer bodo ustvarjalci lahko prosto prodajali svoje gole fotografije, vroče videe in poredne pogovore – tako je nastal OnlyFans. Poleg tega so lahko uporabniki za nekaj evrov na mesec dobili dostop do zasebnih pogovorov z ustvarjalci, kjer so lahko začenjali pristne pogovore. A platforma je doživela pravi razcvet ob prvi pandemiji, ko so ljudje potrebovali človeške stike in postala je pravi fenomen. Leta 2019 je imela platforma 120.000 ustvarjalcev, do konca 2020 pa že več kot milijon.

Veliko ustvarjalcev OnlyFans vsebin je povedalo, da na dan porabijo tudi do šest ur za ustvarjanje ustreznih vsebin, večino tega časa pa zavzemajo prav pogovori, ki jih morajo ustvarjalci vzdrževati. Vsako novo sporočilo lahko pomeni nov zaslužek, zato je treba popolnoma vsakemu naročniku odgovoriti in se prepričati, ali je morda pripravljen za dodatne vsebine plačati še več. Ustvarjalci nikoli ne vedo, kdo bi lahko za ekskluziven vroč posnetek plačal tudi več tisoč evrov. Ker je to najbolj dobičkonosna funkcija platforme, so se nekateri večji ustvarjalci zatekli k agencijam, specializiranim za vzdrževanje njihovih OnlyFans profilov. 27-letni Jason Rosero se je tako znašel v svetu 'e-pimpinga', spletnega zvodništva. Kmalu je zbral 30 različnih žensk, ki jim je vodil profile na OnlyFans in tudi na ostalih družbenih omrežjih, kjer koli je bilo smiselno širiti krog naročnikov. Do leta 2022 je agencijam, ki upravljajo OnlyFans profile, delo že čista rutina. Rosero je v intervjuju opisal postopek celotne ekipe, ki za to poskrbi – v delovanje profila so tako vpleteni še 'chatters' ali klepetalci. Odgovarjati morajo hitro, pozorni pa morajo biti na to, da so sporočila resnično osebna, saj OnlyFans največ zasluži prav s prodajo ideje o razmerju med ustvarjalcem in oboževalcem.

Rosero je razkril profil 40-letne ženske s provokativno profilno fotografijo, kjer ustvarjalka leži na postelji in se navihano nasmiha. "Začela je včeraj," razloži in doda: "Imela je osem sledilcev. Danes jih ima že 108. Zaradi svoje bele kože in svetlih las spada med najbolj zaželene modele, saj prilagajamo svoje ustvarjalce glede na to, kakšne ženske so najbolj gledane v pornografiji.'' Tukaj nastopijo klepetalci, ko Rosero razkrije pogovore med ustvarjalko in njenimi oboževalci. Tik za tem pokaže pogovore druge ustvarjalke, 18-letnice. Razlika med načinom pisanja je očitna – mladenka uporablja veliko žargona, smeškov in kratic, 40-letnica pa pravilno uporabo velikih začetnic in ločil. Klepetavci morajo biti pozorni na takšne podrobnosti, sicer lahko posel izgubijo.

