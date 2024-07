Po 65 letih prvič na voljo tudi slepa Barbie

"S temi novimi lutkami bo lahko še več otrok našlo barbiko, ki jih predstavlja, in z njo pripovedovalo svoje zgodbe," je podjetje Mattel zapisalo v sporočilu za javnost. Pri razvoju lutke so sodelovali predstavniki organizacij za slepe.

Nova izdaja barbike nosi sončna očala, v rokah pa ima značilno belo palico. Na škatli je zapis v Braillovi pisavi.

Prvo barbiko so predstavili leta 1959, vse od takrat pa se vlečejo razprave glede sporne predstavitve telesnih idealov. Kljub nerealistični telesni podobi pa je barbika tlakovala pot za ženske, ko je na primer leta 1965 postala astronavtka. To je bilo štiri leta prej, preden je Neil Armstrong stopil na Luno. Leta 1968 so predstavili prvo temnopolto lutko, ki so jo poimenovali Christie, nato so ji sledile številne druge.