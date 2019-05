Po aferi Ibiza pesem Vengaboys spet na vrhu glasbenih lestvic

Nekdaj priljubljena nizozemska skupina Vengaboys je po izbruhu afere Ibiza doživela novo renesanso. Njihov 20 let stari eurodance hit We're Going to Ibiza se namreč v Avstriji hitro vzpenja proti vrhu glasbenih lestvic.

Vengaboys so se za svojo obnovljeno slavo zahvalili nemškemu satiriku Janu Böhmermannu, ki je ob izbruhu afere med prvimi objavil njihov videospot. FOTO: Profimedia PesemWe're going to Ibiza, ki opeva brezskrbno zabavo na balearskem otoku, se je v Avstriji zavihtela na vrh glasbene lestvice iTunes, na glasbeni aplikaciji Spotify pa se je znašel na seznamu 50 najbolj poslušanih pesmi. Vzpon 20 let stare pesmi zasedbe Vengaboyspo lestvicah se je pričel, ko je izbruhnila afera Ibiza, zaradi katere je razpadla avstrijska koalicija. Mladi protivladni protestniki so med drugim konec prejšnjega tedna prepevali pesem na protestih. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Minuli teden je v javnost prišel videoposnetek, na katerem je videti, da je donedavni podkancler in vodja svobodnjakov (FPÖ) Heinz-Christian Strache pred volitvami leta 2017 v zameno za pomoč pri povečanju volilne podpore svoji stranki ponujal poslovne pogodbe z vlado ženski, ki je trdila, da je bogata ruska vlagateljica. V videu, ki naj bi bil posnet v vili na španskem otoku Ibiza, je poleg Stracheja videti še njegovo soprogo ter donedavnega vodjo poslanske skupine FPÖ Johanna Gudenusa. Afera Ibiza je v Avstriji povzročila hudo politično krizo. Svobodnjaki so zapustili vlado, avstrijski kancler in predsednik Avstrijske ljudske stranke (ÖVP)Sebastian Kurz je po njihovem odhodu na njihove ministrske položaje imenoval strokovnjake in Avstrija je dobila prehodno vlado. Strache je po aferi odstopil tudi s položaja predsednika FPÖ, Gudenus pa je zapustil stranko in odstopil s položaja vodje poslanske skupine.