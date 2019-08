Uriniranje po zelenjavi, srkanje marmelade iz razstavljenih krofov, lizanje zapakiranega sladoleda. Po ameriških trgovinah divjajo prehrambni vandali. Nagnusni trend je sprožila Teksašanka, ki ji grozi do 20 let zapora. Odprla je banjico sladoleda, ga po vrhu polizala, zaprla in vrnila v zamrzovalnik. Američani se ogorčeno sprašujejo, kakšno hrano sploh kupujejo.